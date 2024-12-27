شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل وخلال احتفالها بعيد ميلادها.. فتاة سودانية تؤكد أن دور المرأة في المجتمع أهم من الرجل وتقود مبادرة لتثقيف وتوعية النساء لمعرفة حقوقهن

أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واضحة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة ظهرت وهي تتحدث عن حقوق المرأة, وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

https://www.facebook.com/reel/938213425063758

وزعمت الفتاة خلال حديثها أن دور المرأة في المجتمع يعد أكبر من دور الرجل الذي ينحصر دوره في العمل فقط.

وطالبت الفتاة التي ظهرت بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة, النساء بالانضمام لمبادرتها التي تهدف إلى توعية المرأة لمعرفة حقوقها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين