«مخروب بيتهم برضه».. نجيب ساويرس يرد على سؤال حول «رجال الأعمال في تركيا»

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على حديث رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال اجتماع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع مجموعة مستثمرين، بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن هشام طلعت مصطفى، قال: إن القطاع الخاص في مصر لن يتمكن من تحمل أسعار الفائدة المرتفعة، التي بلغت 32%، مضيفا: أن القطاع الخاص يتحمل أعباءً ليس مسؤولًا عنها، وأن تحرير أسعار الطاقة وزيادة السيولة كانا من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم، ما يتطلب حلولًا جذرية.

وبين مصطفى أن الهياكل التمويلية للشركات أُسست بناءً على معدلات فائدة تتراوح بين 13-14%، بينما تضاعف هذه المعدلات خلال عام واحد يشكل ضغطًا كبيرًا على الشركات، ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على الاستمرار.

علق ساويرس على هذه التصريحات، عبر حسابه بمنصة «إكس»، قائلًا: «كلام صح 100/100 نعمل الآن بخسائر دائمة خاصة في قطاع البناء والتنمية العقارية لأن التضخم والفوائد تأكل الأرباح وتسبب خسائر وارتفاع تكلفة البناء».

بينما علق هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، عبر حسابه بمنصة «إكس»: «هو رجال الأعمال في تركيا بيعملوا ايه في 50% سعر فائدة؟».

ليرد ساويرس على تغريدة هشام عز العرب بشأن سعر الفائدة في تركيا قائلاً: «مخروب بيتهم برضه».

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس، كشف في وقت سابق عن سبب غيابه عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار رجال الأعمال، قائلا عبر منصة «إكس» في رده على سؤال أحد متابعيه عن سبب غيابه عن الاجتماع: «كنت بحتفل بالكريسماس لكن الكلام كله كان إيجابي مكنتش هزود حاجة غير كيفية زيادة إيرادات السياحة ومشكلة مصر للطيران».

المصري اليوم