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شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تثير ضجة واسعة على السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

2024/12/28
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عادت الممثلة والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية أمول المنير, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الممثلة الحسناء بإطلالة وصفها المتابعون بالجريئة نظراً لإرتدائها أزياء عارية من دون أكمام.

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الإطلالة الجديدة للممثلة الحسناء عرضتها لسخرية الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويشير محرر موقع النيلين إلى أن أمول المنير, كانت قد تزوجت في وقت سابق وقبل الحرب من الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, ولم تنشر أي تفاصيل عن انفصالها عنه أو الاستمرار في معه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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