اقتصاد وأعمال
مدير عام المالية بالقضارف استبدال العملة ادخل اكبر كتلة نقدية للبنوك
أكدت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف ان عمليات استبدال العملة بالبلاد ستنعكس ايجاباً فى ادخال الكتلة النقدية الكبرى لداخل الجهاز المصرفي والذى سيعود فى تمويل العديد من المشروعات التنموية والخدمية
وقالت خلال التنوير الاعلامى السبت ببنك السودان ان عمليات استبدال العملة بولاية القضارف سارت بصورة ممتازة وفقاً لماهو مخطط له من قبل اللجنة العليا بالولاية ومنشورات بنك السودان المركزي.
واشارت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بالولاية ان المرحلة القادمة ستشهد الانتقال فى كافة المعاملات للالكترونية بدلا من الورقية مشيرة الى ان التحصيل الورقى افقد الولاية العديد من الموارد المالية.
كما أكدت مدير عام المالية إجراء فتح الحسابات لكافة العاملين بالبنوك من أجل البدء فى استلام الرواتب عبر الحسابات البنكية مشيرة للخطوات التى اخذتها وزارتها قبل الحرب للانتقال الالكتروني فى تحصيل الايرادات ودفع الرسوم الخدمية على مستوى الولاية معربة عن امنياتها بأن يتحقق السلام فى السودان مع بداية العام الجديد وإدخال خدمات الربط الشبكي بين التطبيقات المتاحة تكملة للانتقال الالكتروني فى كافة المعاملات.
سونا