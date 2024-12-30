مدير عام المالية بالقضارف استبدال العملة ادخل اكبر كتلة نقدية للبنوك

أكدت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف ان عمليات استبدال العملة بالبلاد ستنعكس ايجاباً فى ادخال الكتلة النقدية الكبرى لداخل الجهاز المصرفي والذى سيعود فى تمويل العديد من المشروعات التنموية والخدمية

وقالت خلال التنوير الاعلامى السبت ببنك السودان ان عمليات استبدال العملة بولاية القضارف سارت بصورة ممتازة وفقاً لماهو مخطط له من قبل اللجنة العليا بالولاية ومنشورات بنك السودان المركزي.

واشارت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بالولاية ان المرحلة القادمة ستشهد الانتقال فى كافة المعاملات للالكترونية بدلا من الورقية مشيرة الى ان التحصيل الورقى افقد الولاية العديد من الموارد المالية.