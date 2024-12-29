شاهد بالفيديو.. طفل بشرق السودان “يُقبل” صورة الرئيس البرهان الموجودة على إحدى السيارات ويضرب لها التحية العسكرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب الجمهور والمتابعين للصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع طفل بشرق السودان, قام بلقطة عفوية أمام أصدقائه الذي يلعبون معه.

الطفل قام بتقبيل صورة رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان, وذلك بعدما لمحها موجودة على ظهر إحدى السيارات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد زاد الطفل على ذلك بتوجيهه التحية العسكرية لصاحب للبرهان, دون علمه أن هناك شخص قام بتصوير لقطته.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين