مؤكدا أنهت تسير بصورة ممتازة

جبريل إبراهيم يوضح ل “المحقق” الأهداف الحقيقية من عملية تبديل العملة في السودان

القاهرة- المحقق- صباح موسى

أكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم أن عملية تبديل العملة تسير بصورة ممتازة و قد وصلت المرحلة الأولى منها إلى خواتيمها، وأوضح جبريل في تصريح خاص لموقع ” المحقق” الإخباري أن عملية تبديل العملة تهدف إلى إلغاء مفعول العملات المزيفة، وإجبار الذين نهبوا أموال البنوك والأفراد إلى الإتيان بها إلى النظام المصرفي أو إبطال مفعولها، وسحب الكتلة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي اليه،

واعتماد الدفع الإلكتروني و الشمول المالي و تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، وقال إن العملة الجديدة سارية في الولايات الآمنة، والقديمة مبرئة للذمة في الولايات التي لم يتم فيها تبديل العملة، مؤكدا أنه لم يتم حرمان أي مواطن من حقه في التعامل مع ما لديه من عملة وطنية كما تدعي المليشيا وأعوانها.