وزارة المالية تبحث مع منسقي وشركاء التنمية التقرير الطوعي الوطني الثالث للتنمية المستدامة

بحث د. امين صالح رئيس نقطة الاتصال الوطنية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة رئيس اللجنة الفنية لإعداد التقرير الوطنى الطوعي الثالث مع شركاء التنمية واصحاب المصلحة من الوزارات و الوحدات الحكومية امس عبر منصة Google Meet

بحث الاعداد للتقرير الطوعي الوطني والمحلي ومطلوباتهما .

وضم الاجتماع منسقي التنمية المستدامة بالوحدات الحكومية و الولايات واشار الى ان التقرير لابد ان يعكس التوجه القومي للاستراتيجيات والخطط المعلنة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واصفا ان التقرير يعكس الترابط و التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي و البعد البيئي مؤكدا على اهمية اعدادها بمنتهى الشفافية وبمشاركة واسعة من كل شركاء المصلحة .

وأكد ان يكون الانسان هو محور هذه التقارير مع مراعاة التنوع وحقوق الانسان بالتركيز على الفئات الاقل فقراً موضحاً ان هذه التقارير تعكس بشكل صريح مجهودات الدولة في قضايا خفض الفقر في ظل النزاعات وعدم الاستقرار المؤسسي وحالات النزوح .

وقال ان التنمية المستدامة هي عمل مشترك بين كل المنسقين ولابد من النقاش والتفاكر والتباحث حول كيفية اخراج التقرير بصورة ممتازة موضحا ان هذا التقرير يتم اعداده بكل شفافية ليعكس المجهودات الحكومية و مجهودات منظمات المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فى المرحلة الحالية حيث يعانى كل السودان من آثار الحرب و افرازاتها. وأبان ان التقرير سوف يقدم إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة فى أبريل ٢٠٢٥م. مؤكدا انه سوف يتم عقد سلسلة من الاجتماعات و الورش التشاورية مع أصحاب المصلحة للتفاكر حول التحديات التنموية و كيفية التغلب عليها.

ومن جانبها استعرضت الاستاذة انتصار ابراهيم حاج التوم مدير وحدة التنمية المستدامة وخفض الفقر محتويات التقرير وخطة العمل الى جانب جمع المعلومات والاهداف التي يركز عليها التقرير .

وقدمت الاستاذة ماجدة محمد الجعلي رئيس قسم التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للاحصاء شرحا وافياً للخرائط التفضيلية لاهداف التنمية المستدامة والغايات والمؤشرات مع المؤسسات الحكومية وتوافر البيانات .