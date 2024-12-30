اقتصاد وأعمال
البراء: انطلاقة مهرجان بورتسودان للتسوق غدا الثلاثاء
تنطلق في السادسة من مساء الثلاثاء فعاليات مهرجان بورتسودان للتسوق بتشريف ورعاية والي ولاية البحر الأحمر واشراف المجلس الأعلى للبيئة والسياحة والاستثمار بالولاية تحت شعار( تسوق- توعية- ترفيه) في الفترة من 31 ديسمبر 2024 وحتى 4يناير مطلع العام الجديد.
وأكد المهندس البراء محمد عثمان رئيس اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المهرجان بمشاركة شركات وطنية ومنتجات وخدمات وبرامج تثقيفية توعوية من خلال البرنامج المصاحب للمهرجان.
سونا