قنطار الكركدي يسجل 35,000 و40,000 جنيه سوداني

أكد مدير المزاد ببورصة سوق محصولات النهود، الرضي علي بركة، أن أسعار الفول السوداني ليوم الثلاثاء حافظت على استقرارها في عمليات البيع النقدي، حيث تراوحت بين 24,000 و25,500 جنيها للقنطار، بينما سجل سعره عبر التحاويل المصرفية ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ ما بين 26,000 و27,000 جنيها للقنطار.

وأوضح الرضي أن الفول المقشور شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر الطن نقداً 830,000 جنيها، وعبر التحاويل المصرفية وصل إلى 930,000 جنيها.

وأشار إلى استقرار سعر قنطار الصمغ العربي بين 180,000 و200,000 جنيها نقداً، بينما تراوحت أسعار السمسم بين 65,000 و70,000 جنيها نقداً.

وفيما يتعلق بالكركدي، أفاد بأن القنطار استقر عند أسعار تتراوح بين 35,000 و40,000 جنيها نقداً، في حين سجل حب البطيخ أسعاراً تتراوح بين 45,000 و50,000 جنيها للقنطار.