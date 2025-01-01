وزير الطاقة والنفط يلتقي نظيره المصري لمناقشة خطط إنفاذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي

التقى معالي الدكتور/ محي الدين نعيم – وزير الطاقة والنفط ، يوم الاثنين الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤م نظيره المصري ، معالي الدكتور/ محمود عصمت – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وحضر اللقاء عدد من نواب ومساعدي وزير الكهرباء المصري ، والسيد/ عمر الفاروق سيد كامل – نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الممتد في مجالات الطاقة وسبل استكمال المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائي .

كما بحث اللقاء آليات فتح فرص جديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة .

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط الكهربائي واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، وتعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين بقطاع الكهرباء وتبادل الخبرات بين البلدين لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية، وتم التطرق إلى العديد من المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة، بما في ذلك التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع وتبادل الخبرات في توليد الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس.

وأشاد الدكتور/ محي الدين نعيم – وزير الطاقة والنفط، بعمق العلاقات السودانية المصرية، مؤكدا على قدرة وكفاءة قطاع الكهرباء في البلدين على دعم مساعي الارتقاء وتوطيد الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات.