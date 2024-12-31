اللجنة العليا لاستبدال العملة تعلن تمديد فترة الاستبدال اعتبارا من أول يناير وحتى السادس منه

أعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة، تمديد فترة الاستبدال اعتباراً من يوم الأربعاء، الأول من يناير 2025م، وحتى يوم الإثنين، السادس من يناير 2025م، ولذلك لتمكين المواطنين في جميع الولايات المستهدفة من إتمام عملية الاستبدال بسهولة ويسر.

‏وناشدت اللجنة في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام، المواطنين في الولايات المستهدفة كافة التعاون خلال هذه الفترة والإسراع لاستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، وذلك حرصاً من اللجنة العليا على مصالح الشعب السوداني.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:

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‏تعلن اللجنة العليا لاستبدال العملة عن تمديد فترة الاستبدال اعتباراً من يوم الأربعاء، الأول من يناير 2025م، وحتى يوم الإثنين، السادس من يناير 2025م. ويهدف هذا التمديد إلى تمكين المواطنين في جميع الولايات المستهدفة من إتمام عملية الاستبدال بسهولة ويسر.

‏وتناشد اللجنة المواطنين في الولايات المستهدفة كافة التعاون خلال هذه الفترة والإسراع لاستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، وذلك حرصاً من اللجنة العليا على مصالح الشعب السوداني.

‏خالد الإعيسر

‏وزير الثقافة والإعلام

‏الناطق الرسمي بإسم الحكومة السودانية

سونا