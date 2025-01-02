اقتصاد وأعمال

كسلا: أمر طوارئ جديد بتمديد فترة الحيازة والتداول بالعملة فئة ١٠٠٠ و٥٠٠ جنيه

2025/01/02
1000 جنيه
اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق امر طواري رقم(١٣) لسنة ٢٠٢٤ جاء فيه: انفاذا لقرار اللجنة الولائية لتنفيذ الاستبدال التدريجى للعملة السودانية مشيرا الي أمر الطوارئ رقم ١١_١٢ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بحظر الحيازة والتداول بالعملة السودانية فئة ١٠٠٠ و٥٠٠ جنيه المسحوبة من التداول اصدر الامر الاتي نصه.
يسمى هذا الامر امر طوارئ رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتمديد الحيازة والتداول بالعملة السودانية فئة ١٠٠٠ و٥٠٠ جنيه سوداني المسحوبة من التداول وبعمل به من تاريخ التوقيع عليه. تمدد فترة الحيازة والتداول بالعملة السودانية فئة ١٠٠٠ و٥٠٠ جنيه سوداني المسحوبة من التداول حتى ٦ يناير ٢٠٢٥. على الجهات المعنية وضع هذا الامر موضع التنفيذ.
سونا

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