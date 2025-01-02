كسلا: أمر طوارئ جديد بتمديد فترة الحيازة والتداول بالعملة فئة ١٠٠٠ و٥٠٠ جنيه

يسمى هذا الامر امر طوارئ رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتمديد الحيازة والتداول بالعملة السودانية فئة ١٠٠٠ و٥٠٠ جنيه سوداني المسحوبة من التداول وبعمل به من تاريخ التوقيع عليه. تمدد فترة الحيازة والتداول بالعملة السودانية فئة ١٠٠٠ و٥٠٠ جنيه سوداني المسحوبة من التداول حتى ٦ يناير ٢٠٢٥. على الجهات المعنية وضع هذا الامر موضع التنفيذ.

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