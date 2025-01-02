زيلينسكي: وقف تصدير الغاز الروسي “هزيمة كبرى” لموسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن توقف تصدير الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية هو من بين “أكبر الهزائم التي منيت بها موسكو”.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “عندما تولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطة في روسيا قبل 25 عامًا، كان يُضخ أكثر من 130 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، اليوم، باتت هذه الكمية صفر، وذلك يُعد من بين أكبر الهزائم التي منيت بها موسكو”.توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل نهائي صباح الأربعاء، بعد انتهاء مدة عقد مبرم بين كييف وموسكو نهاية عام 2019، ما يثير قلق بلدان عديدة في شرق أوروبا.وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشينكو في بيان: “أوقفنا عبور الغاز الروسي، إنه حدث تاريخي، روسيا تخسر أسواقًا وستتكبد خسائر مالية”.

ولم يُقرر تسليم أي شحنات الأربعاء، بحسب بيانات نشرتها شركة “غتسو” GTSOU الأوكرانية يوم الثلاثاء، تماشيًا مع انتهاء عقد مدته 5 سنوات وقعته شركة “نافتوغاز” Naftogaz الأوكرانية والمجموعة الروسية العملاقة “غازبروم” Gazprom.

وفي عام 2019، أشاد زيلينسكي لدى التوقيع باتفاق يضمن “أمن الطاقة” و”الازدهار للأوكرانيين”، لكن الظروف تغيّرت جذريًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 الذي خلف مئات آلاف القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين.

صحيفة اليوم السعودية