إيلون ماسك يعلن فتح تحقق في انفجار سيارة كهربائية أمام فندق ترامب

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إن شركة تسلا تحقق في سبب انفجار سيارة كهربائية أمام برج ترامب في لاس فيجاس، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية.

وجاءت تغريدة ايلون ماسك عبر صفحته الشخصية على منصة أكس : يقوم فريق تسلا بأكمله بالتحقيق في هذه المسألة في الوقت الحالي

سوف نقوم بنشر المزيد من المعلومات بمجرد أن نتعلم أي شيء لم نرى شيئا مثل هذا من قبل.

وكانت الشرطة الامريكية أعلنت منذ قليل انفجار سيارة كهربائية ماركة سيبارترك أمام فندق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس

ولم تكشف التحقيقات حتى الان سبب انفجار السيارة بالإضافة إلي قيام شركة تسلا التابعة للملياردير الأمريكي بالتحقيق في الواقعة

وقد أفادت الشرطة الأمريكية بوفاة شخص وإصابة سبعة آخرين على الأقل جراء انفجار السيارة أمام فندق ترامب في لاس فيجاس، وأكدت أنها تواصل التحقيق في الحادث باعتباره “هجومًا إرهابيًا محتملاً”.

صدى البلد