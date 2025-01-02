تايب سي .. بدء التطبيق الإلزامي لتوحيد منافذ شحن الهواتف والأجهزة بالسعودية

دخل في اليوم الأول من العام الجديد 2025، قرار تطبيق المرحلة الإلزاميَّة لتوحيد منافذ الشَّحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونيَّة في المملكة العربية السعودية حيِّز التنفيذ، وتشمل قائمة الأجهزة المستهدفة بالقرار، الشركات المنتجة والمورِّدة لأجهزة الهواتف المحمولة، والأجهزة اللَّوحيَّة وأجهزة القراءة الإلكترونيَّة، وأنظمة الملاحة المحمولة، والكاميرات الرقميَّة، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، ومكبِّرات الصوت المحمولة، بالإضافة إلى سمَّاعات الرأس، والموجِّهات اللاسلكيَّة، ولوحات المفاتيح، وسمَّاعات الأذن، وفأرة الحاسب الآلي، والسمَّاعات. ويُعوَّل على هذا القرار في خفض كميَّة الاستهلاك المحلي للشواحن، بما يقرب من 2.2 مليون وحدة سنويًّا، وتوفير حجم إنفاق المستهلك على الشواحن، بما يقرب من 170 مليون ريال سنويًّا، فضلًا عن خفض النفايات الإلكترونيَّة لما يقارب 15 طنًّا سنويًّا.

وكانت هيئة الاتِّصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعوديَّة للمواصفات والمقاييس والجودة أعلنت في أغسطس 2023م المراحل الإلزاميَّة لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونيَّة، وإلزام الشركات والمورِّدين بتوحيد أنواع منافذ الشحن لتكون من نوع «USB Type-C»، وذلك وفق المتطلبات الفنيَّة والإداريَّة المنصوص عليها في اللوائح الفنيَّة والمواصفات القياسيَّة ذات العلاقة.

جريدة المدينة