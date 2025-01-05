وزير المالية يؤكد الإهتمام بتطوير العلاقات مع تركيا وعقد لجنة وزارية مشتركة خلال العام الجاري

أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام حكومة السودان بتطوير علاقات التعاون مع دولة تركيا على كافة المستويات سيما العلاقات الاقتصادية مفصحاً عن الرغبة الأكيدة في تطوير الملفات في مجالها .

وأعرب الوزير – لدى لقائه نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران بالوزارة السب، – عن عدم رضائه بمستوى الأداء التجاري بين البلدين وضرورة السعي المشترك لتطويره ، مشيراً إلى أهمية عودة خطوط الطيران التركية للسودان في وقت قريب، وشكر الدعم الإنساني المقدم من تركيا للسودان خلال الحرب المستمرة مرحباً بالمبادرة التركية لتحقيق السلام في السودان.

وشرح لنائب وزير الخارجية طبيعة الحرب التي شنت على السودان باستخدام الدعم السريع كأداة ؛ مشيراً إلى ترحيب الحكومة بأي مبادرة تؤكد سيادة السودان شعباً وأرضاً وتحترم مؤسسات الدولة مؤكداً حق الشعب السوداني في العيش الكريم بعيداً عن التدخلات الخارجية مجدداً دعم السودان للمبادرة التركية للسلام في أفريقيا عموماً والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية التركي عودة منظمة (تيكام) ذراع وزارة الخارجية التركية للعون الاقتصادي للعمل في السودان خلال وقت قريب.

وتم الاتفاق بين الجانبين على ضرورة عقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م والسعي المشترك لتطوير علاقات التعاون في مجالات الطاقة ، الزراعة ، التجارة وكافة المجالات الاقتصادية الأخرى.

سونا