المدير العام للبنك الإسلامي السوداني فرع بورتسودان :عملية استبدال العملة تمضي بصورة جيدة

أكد المدير العام للبنك الإسلامي السوداني فرع بورتسودان، عاطف حامد يس، أن البنك يسخر كافة إمكانياته للإسراع في عملية استبدال العملة، استجابة للتمديد الأخير الصادر عن بنك السودان المركزي.

وأشار عاطف، في تصريحات صحفية، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة البنك والعاملون فيه، موضحًا أن البنك يتميز بوجود أربعة فروع تخدم المنطقة، منها فرعان داخل مدينة بورتسودان وفرعان آخران في سواكن وهيا، مما يمنحه ميزة مقارنة بالبنوك الأخرى.

وأضاف أن البنك استلم كميات كبيرة من العملة القديمة وتم توريدها إلى بنك السودان المركزي. وعزا الازدحام الحالي في البنوك إلى تمديد فترة استبدال العملة الذي تزامن مع صرف المرتبات وختام العام المالي، إضافة إلى إلزام موظفي الهيئات والمصالح الحكومية بفتح حسابات مصرفية.

وأكد أن عملية استبدال العملة تسير بشكل جيد، مع التزام البنك باستخدام تقنيات عالية وتفعيل تطبيق *(آمن)* لتقديم الخدمات المصرفية على غرار التطبيقات المماثلة.

وأوضح أن البنك يواصل تقديم خدمات السحب النقدي اليومية للعملاء، مع تمديد ساعات العمل حتى ما بعد السادسة مساءً لتلبية احتياجات جميع العملاء الموجودين في الفروع.

كما أشار إلى أن بنك السودان المركزي وفر مبالغ مالية كافية لتغطية احتياجات العملاء، مبينًا أن الشح في النقد يعود إلى ارتفاع حجم السحب من العملاء، رغم الكوتة المخصصة من البنك المركزي للبنوك المختلفة.

واقر بأن السحب اليومي في حدود 200 ألف تم تخفيضه إلى 100الف ويتم مراعاة أصحاب المرتبات

وقال إن التمديد الاخير يعتبر فرصة ثمينة يجب على العملاء والمواطنين اغتنامها لتوريد أموالهم القديمة للبنوك وانتقد ضعف الإقبال على التوريد خلال الفترة الماضية والتماطل فيه لأسباب غير مقبولة رغم الاعلان المبكر عن استبدال العملة .

ولفت لعدم وجود معوقات في العمل في ظل الالتزام بالتوجيهات وتوفير ماكينات العد والتزييف

ونوه إلى رفد فرعي سنكات وهيا بقوة إضافية من الموظفين لإكمال العمل في الوقت المطلوب وفتح نوافذ في جبيت ودرديب لتسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية

وهنأالعاملين في البنك والعملاء بأعياد الاستقلال المجيدة وبشر بأن سياسة البنك العام 2025م تحمل بشريات بإطلاق خدمات مصرفية جديدة وتحقيق انتشار واسع لتطبيق آمن وإدخال خدمات سداد اورنيك 15 الالكتروني والربط بين التطبيقات المصرفية الأخرى مع البنوك والمصارف العاملة لإتاحة التحويل من بنك لآخر خلال الفترة القادمة فضلا عن الدفعيات الحكومية كلها وفقا للسداد الالكتروني.

وأوضح أن التحديث في البنك شمل الأجهزة والمعدات والبرامج لخدمة العملاء، وكشف عن افتتاح فرع ام درمان السوق الشعبي في القريب العاجل، ووصف البنك بأنه احد المؤسسات المصرفية العريقة العاملة في السوق المصرفي منذ إنشائه و يقدم خدمات مصرفية متعددة وله باع طويل في مجال الصادر والوارد.

سونا