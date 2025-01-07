وزيرة الصناعة تؤكد أهمية قطاع المياه المعدنية والعصائر

أكدت وزيرة الصناعة، محاسن علي يعقوب، أهمية قطاع المياه المعدنية والعصائر في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال فترة الحرب، التي شهدت تدميرًا واسعًا للمصانع في هذا القطاع. وأوضحت أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج بلغ سبعة مصانع، بالإضافة إلى عدد من المصانع قيد الإنشاء التي ستنضم قريبًا إلى دائرة الإنتاج.

جاء ذلك خلال زيارتها الاثنين لمصنع هيا للمياه المعدنية والغازية، برفقة اللواء صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، والمهندس عباس محمد علي، المدير التنفيذي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

وأشادت الوزيرة بتميز المصنع في استخدام التقنيات الحديثة، وحرصه على الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات، إلى جانب قدرته الإنتاجية العالية، مؤكدة أن ذلك يمثل مصدر فخر للصناعة الوطنية. كما ثمنت جهود القائمين على المصنع وروحهم الوطنية، ودخولهم في مجال الاستثمار في هذه المرحلة الحساسة.

وأضافت الوزيرة أن الصناعة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والتوسع في الأسواق الخارجية بمنتجات تتميز بأعلى معايير الجودة والمواصفات. وأكدت على دور قوات الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كشركاء رئيسيين في دعم الصادرات الصناعية.

وجددت دعوتها للمستثمرين الوطنيين والأجانب للدخول في استثمارات حقيقية، مشيرة إلى وجود تشريعات وسياسات داعمة ومشجعة للصناعة. وأكدت أن العام 2025 سيكون عام الصناعة في السودان.

كما أعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة للرقابة الصناعية، والتي ستتولى مسؤولية التفتيش والإشراف على المنشآت الصناعية، بمشاركة جميع الجهات الرقابية، تحت مظلة وإشراف وزارة الصناعة.