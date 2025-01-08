ترامب يعلن عن مشروع جديد بتمويل إماراتي .. “20 مليار دولار وربما أكثر”

“20 مليار دولار وربما أكثر”. هذا ما قد ينفقه رجل أعمال ومطور عقارات إماراتي كبير في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وفق ما جاء لسان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

وقبل أيام من تصنيبه، أعلن ترامب عن استثمار جديد يبلغ 20 مليار دولار لإقامة مراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة.

والمستثمر هو أحد شركائه، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني.

ظهر الاثنان في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في منزل ترامب بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، حيث أعلن ترامب أن سجواني تعهد “على الأقل” بهذا المبلغ، وأن شركته “قد تضاعف هذا المبلغ أو حتى تزيد عليه إلى حد ما”.

و”المرحلة الأولى” من الاستثمارات ستذهب إلى تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وأوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا، وفق ترامب.

أما سجواني فلم يخف خلال المؤتمر سعادة بعودة شريكه إلى البيت الأبيض. وقال “لقد كانت أخبارا مذهلة بالنسبة لي ولعائلتي عندما انتُخب (ترامب) في نوفمبر. لقد انتظرنا أربع سنوات لزيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة بشكل كبير”.

وسجواني آخر المستثمرين الأجانب الذين تعهدوا بضخ أموال في الولايات المتحدة بعد إعادة انتاخب ترامب.

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بنك” ماسايوشي سون عن خطط لاستثمار 100 مليار دولار وخلق 100 ألف وظيفة خلال ولاية تراب الثانية التي يفترض أن تمتد لأربع سنوات.

وعلى مدى العام الماضي تسابقت شركات تكنولوجيا كبيرة لإنشاء مراكز بيانات ضرورية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل “تشات جي.بي.تي” لشركة “أوبن أيه” وبرنامج “جيميني” لشركة “غوغل”، وهي تطبيقات تحتاج إلى قدرات حوسبة هائلة.

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