المدير الإقليمي لبنك الخرطوم بالشمالية يؤكد حرص الإدارة العليا لتوسيع خدمة الإنترنت المصرفي للمؤسسات والأفراد

بلغ عدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها بفروع بنك الخرطوم بالولاية الشمالية منذ بداية عمليات الاستبدال ١٢٩٣٧ حسابا بنسبة تمثل ٢١% من الحسابات المفتوحة بالمصارف داخل الولاية فيما بلغت جملة المبالغ الموردة بغرض الاستبدال ٤٦ مليار جنيهاً بنسبة تمثل ٤١% من المبالغ الموردة حيث يعد بنك الخرطوم بالولاية الشمالية من أكثر البنوك العاملة من جملة تسعة بنوك ويعد كاكثر بنك يشكل تواجدا داخل الولاية .

صرح بذلك (لسونا) الأستاذ خالد فقير المدير الإقليمي لبنك الخرطوم بالمنطقة الشمالية وقال فقيري إن الانجازات التي تحققت تمت بفضل من الله ومن ثم المجهودات الكبيرة التي بذلت من الإدارة العليا لتوفير المعينات اللازمة وحث العاملين ورفع الروح المعنوية لهم بالدوافع الوطنية لانجاح عمليات الاستبدال وفتح الحسابات مشيدا بصبر العاملين وجهودهم الكبيرة لإنجاز المهمة في أروع الصور .

كما اشاد في تصريحه بتعاون زبائن البنك وتفهمهم للسياسات الجديدة والاقبال على فتح الحسابات رغم الازدحام الكبير بفروع البنك مؤكدا استمرار فتح الحسابات بفروع البنك وانتقال البنك لتجمعات المواطنين والمؤسسات .

وقال في ختام تصريحه إن إدارة البنك تسعى لإدخال خدمة الإنترنت المصرفي وتعميمها على المؤسسات والأفراد .