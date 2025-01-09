وزارة الطاقة و النفط تعتمد مواصفة جديده لاستيراد الوقود

صرّح المدير العام للمنشآت النفطية، المهندس محمد عوض الخير، بأن وزارة الطاقة والنفط اعتمدت مواصفة جديدة لوقود البنزين. وتشمل المواصفة الجديدة، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوم أمس، استخدام بنزين بتركيز (91) أوكتان بدلاً من بنزين (90) أوكتان الذي كان معمولاً به سابقًا.

كما تم إعتماد وقود الديزل منخفض الكبريت وذلك بمحتوى كبريتى يوافق المواصفات السائدة عالمياً

يشار الى ان هذا التعديل اقتضته ضرورة مواكبة التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة والناتجة عن إحتراق الوقود.

المواصفة المجازة تتيح حماية و عمر اكبر للمحركات و الآليات كونها تتوائم مع آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا إحتراق الوقود .

تؤمن المواصفة الجديدة إستهلاك افضل ما يضمن اقتصاد اكثر فاعلية للوقود.

كما تتيح وقود بجودة تتناسب مع ما يدفعه المواطن من مقابل خصوصاً بعد تحرير أسعار الوقود.