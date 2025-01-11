مهيرة عبد العزيز تبرع في تنسيق فستانها القصير! صورة

في أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء، خطفت الإعلامية ومقدمة البرامج الشهيرة مهيرة عبد العزيز الأنظار بإطلالة استثنائية تجمع بين الأناقة والرقي. ارتدت فستاناً أسود قصيراً أظهر جمالها بتصميمه المميز، الذي تضمن تفاصيل دقيقة أضفت عليه لمسة من السحر والجاذبية.

تميز الفستان بلونه الأسود الكلاسيكي الذي منح الإطلالة مظهراً عصرياً وأنيقاً، فيما أضافت التفاصيل الذهبية على الجانبين لمسة من الفخامة والترف. هذا التباين بين البساطة والرقي جعل إطلالتها محط الأنظار.

أما تصميم الياقة المفتوحة على شكل “X”، فقد أضاف طابعاً عصرياً ومبتكراً، وسلط الضوء على رشاقة قوامها، مما منحها مظهراً أنيقاً ومتجدداً.

اختارت مهيرة استكمال إطلالتها بجوارب ناعمة من النيلون باللون الأسود، التي أضفت مزيداً من الأناقة والتكامل على مظهرها، وأبرزت التفاصيل الذهبية في الفستان بطريقة راقية.

كما أضافت حقيبة صغيرة بألوان محايدة لمسة نهائية أنيقة، إذ تناسقت بسلاسة مع الفستان وأكملت أسلوبها الراقي والمتوازن.

من الناحية الجمالية، اعتمدت مهيرة تسريحة شعر بسيطة وناعمة بتفاصيل طبيعية، مما أضاف لمسة أنثوية ناعمة وأبرز جمال ملامحها، لتظهر بإطلالة متألقة ومفعمة بالجاذبية.

أما المكياج فكان بمثابة لمسة فنية زادت من جمال إطلالتها، حيث اعتمدت مهيرة عبد العزيز مكياجاً برونزياً قوياً يبرز ملامح وجهها بشكل لافت. بالإضافة إلى أحمر الشفاه الذي كان لافتاً ومميزاً، مما أكمل مظهرها الجمالي بتفاصيل دقيقة تجذب الأنظار.

إطلالة مهيرة عبد العزيز الأخيرة على السجادة الحمراء كانت بحق من أبرز الإطلالات في عالم الأزياء، حيث جمعت بين الأناقة والعصرية. من خلال اختيار فستان أسود قصير مزيّن بتفاصيل ذهبية وبتصميم ياقته على شكل “X”، استطاعت أن تبرز جمالها بشكل رائع. التنسيق مع الجوارب وحقيبة اليد الصغيرة والمكياج الجريء أكمل الإطلالة المثالية التي تجسد ذوقها الرفيع وفهمها العميق لأصول الأناقة.

مجلة لها