ثقافة وفنون

أول ظهور لـ مي عز الدين بعد وفاة والدتها

2025/01/13
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ظهرت النجمة مي عز الدين لأول مرة في كواليس مسلسل “الحب كله” بعد وفاة والدتها، حيث كانت برفقة الفنان آسر ياسين وباقي فريق العمل.

وكشف المخرج تامر محسن خلال لقاء مع برنامج “عرب وود” تفاصيل مسلسل “الحب كله” الذي سيجمع الفنان آسر ياسين والفنانة مي عز الدين في الموسم الرمضاني المقبل.

وأوضح تامر محسن أن اسم المسلسل مؤقت، وأنه تم التعاقد مع عدد من الأبطال، بينما لا يزال التفاوض جاريًا مع آخرين. وأكد أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويضم إلى جانب آسر ياسين ومي عز الدين كلًا من أشرف عبد الباقي ودياب.

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صدى البلد

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