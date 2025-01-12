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شاهد.. رواد مواقع التواصل يعيدون نشر مقطع فيديو للقيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم قال فيه: (مدني عصية عليكم ولو دخلتوها بلبس طرحة) وساخرون: (الطرحة جاهزة حضر نفسك)

2025/01/12
الربيع
الربيع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, طيلة اليومين الماضيين مقطع فيديو سابق للقيادي بالدعم السريع, الربيع عبد المنعم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أعيد تداوله بعد أن قام الجيش, أمس السبت بتحرير مدينة ود مدني, حاضرة ولاية الجزيرة.

وكان القيادي بالدعم السريع, قد تحدى القوات المسلحة, والقوات الموالية لها بدخول ولاية الجزيرة وتحديداً مدينة ود مدني, التي كانت وقتها في قبضة الدعم السريع.

وقال الربيع, وقتها بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (مدني حرام عليكم وعصية عليكم ولو دخلتوها بلبس طرحة), ليرد عليه ناشرو المقطع: (الطرحة جاهزة حضر نفسك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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