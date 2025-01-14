شرطة محلية سنجة تُعيد 3 كيلوغرامات من الذهب لأصحابها رغم تعرض القسم لهجوم مليشيا الدعم السريع

في خطوة تعكس القيم الراسخة للأمانة والنزاهة التي تتمتع بها الشرطة السودانية، تمكنت شرطة محلية سنجة من تسليم 3 كيلوغرامات من الذهب إلى أصحابها الشرعيين. الذهب، الذي كان محفوظاً كمعروضات داخل قسم شرطة محلية سنجة، ظل في مكان آمن رغم الهجوم الذي تعرض له القسم على يد ميليشيا الدعم السريع المتمردة وذلك بفضل تفاني القوة العاملة بالقسم.

وجاءت عملية التسليم تحت إشراف النيابة العامة وبالتنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية وشرطة التعدين، مما يعكس التعاون المؤسسي المثالي لضمان حقوق المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأشاد، مدير شرطة ولاية سنار، بإحساس المسئولية الذي تحلى به منسوبو قسم شرطة سنجة وحسن تصرفهم في الحفاظ على ممتلكات المواطنين ووصفهم بأنهم “نموذج يحتذى به في المهنية والإخلاص في أداء الواجب”.