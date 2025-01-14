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شرطة محلية سنجة تُعيد 3 كيلوغرامات من الذهب لأصحابها رغم تعرض القسم لهجوم مليشيا الدعم السريع
في خطوة تعكس القيم الراسخة للأمانة والنزاهة التي تتمتع بها الشرطة السودانية، تمكنت شرطة محلية سنجة من تسليم 3 كيلوغرامات من الذهب إلى أصحابها الشرعيين. الذهب، الذي كان محفوظاً كمعروضات داخل قسم شرطة محلية سنجة، ظل في مكان آمن رغم الهجوم الذي تعرض له القسم على يد ميليشيا الدعم السريع المتمردة وذلك بفضل تفاني القوة العاملة بالقسم.
وجاءت عملية التسليم تحت إشراف النيابة العامة وبالتنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية وشرطة التعدين، مما يعكس التعاون المؤسسي المثالي لضمان حقوق المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
وأشاد، مدير شرطة ولاية سنار، بإحساس المسئولية الذي تحلى به منسوبو قسم شرطة سنجة وحسن تصرفهم في الحفاظ على ممتلكات المواطنين ووصفهم بأنهم “نموذج يحتذى به في المهنية والإخلاص في أداء الواجب”.
وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة فإن الذهب الذي جرى تسليمه اليوم تم ضبطه بواسطة قوة من المباحث ودون بشأنه بلاغ بالرقم “144” تحت المادة “33” من قانون المعادن بقسم شرطة سنجة قبل هجوم مليشيا الدعم السريع المتمردة على المدينة وفي أثناء الهجوم تمكن منسوبي القسم من حفظ المعروضات في مكان آمن حتى إنفاذ قرار النيابة المختصة اليوم بتسليمها بعد التسوية القانونية مع الشركة السودانية للموارد المعدنية.
المكتب الصحفي للشرطة