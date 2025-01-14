خبراء يحذرون من التسرع في شراء البيتكوين

شهدت أسعار البيتكوين ارتفاعًا كبيرًا في عام 2024، إلا أن الخبراء ينصحون بالتروي قبل الإقدام على شراء العملات الرقمية وسط موجة التفاؤل السائدة.

وفقًا للخبراء الماليين، يجب أن تمثل العملات الرقمية، مثل البيتكوين، نسبة صغيرة جدًا من المحافظ الاستثمارية، لا تتجاوز عادةً 5%، نظرًا لتقلبها الشديد. ويرى البعض أن تجنب الاستثمار في البيتكوين قد يكون خيارًا حكيمًا لبعض المستثمرين.

يقول إيفوري جونسون، المخطط المالي المعتمد ومؤسس شركة «ديلانسي ويلث مانجمنت»: *”لن تكون حصتك من البيتكوين مماثلة للاستثمار في ناسداك أو مؤشر إس أند بي 500. فمع الأصول شديدة التقلب، يتطلب الأمر تخصيصًا أقل لتحقيق تأثير مماثل مقارنة بالأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات.”*

من جهة أخرى، يرى خبراء من شركة «بلاك روك» أن البيتكوين قد تضيف قيمة إلى المحافظ المتنوعة، بشرط استعداد المستثمرين لتحمل مخاطر التراجع السريع في القيمة، والاعتقاد في إمكانية التبني الأوسع للعملة مستقبلاً. ويشير الخبراء إلى أن تخصيص ما بين 1% إلى 2% من المحفظة للبيتكوين يعتبر نطاقًا معقولًا، بينما تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في مخاطر المحفظة.

وبالرغم من الجاذبية المتزايدة للبيتكوين كوسيلة لتحقيق عوائد مرتفعة، يظل الحذر القاعدة الذهبية للاستثمار في هذا الأصل الذي يتميز بتقلبه الشديد.

صحيفة الخليج