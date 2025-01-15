عبد الله السعيد يحطم رقما قياسيا أفريقيا وعربيا تاريخيا

كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت عن تحقيق عبد الله السعيد، نجم فريق الزمالك، رقماً قياسياً كأكبر لاعب سنًا يشارك في بطولات أفريقيا للأندية.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “الأسطورة عبد الله السعيد يحطم رقماً قياسياً عربياً وإفريقياً تاريخياً.”

وأوضح أن عبد الله السعيد أصبح أكبر لاعب عربي يشارك في بطولات أفريقيا للأندية على مر التاريخ، وذلك بعد ظهوره في مباراة الزمالك ضد بلاك بولز، حيث شارك في اللقاء وهو يبلغ من العمر 39 عاماً و5 أشهر و30 يوماً.

وأضاف: “بهذا الرقم، حطم السعيد الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم النجم التونسي وسام بن يحيى بفارق 7 أيام فقط، حيث شارك الأخير في مباراة الأفريقي التونسي ضد أكاديميكا دو لوبيتو الأنجولي يوم 3 مارس 2024، عندما كان عمره 39 عاماً و5 أشهر و23 يوماً.”

واختتم قائلاً: “السعيد أصبح أكبر لاعب عربي يشارك في أي بطولة أفريقية، ولا يتفوق عليه في العمر سوى ثلاثة حراس مرمى عرب، وهم المصري شريف إكرامي، والمغربي عزيز الكناني، والمغربي عبد الرحمن الحواصلي.”

صدى البلد