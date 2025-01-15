ابراهيم جابر .. تسهيل عملية التحويل من حساب لآخر بين كافة البنوك التجارية

ترأس عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم،الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة بمدينة بورتسودان.

وأوضح وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول سبل تطوير وتعزيز عمليات التحصيل والسداد الإلكتروني باستخدام التطبيقات المصرفية المختلفة، بهدف تسهيل تحويل الأموال بين الحسابات في جميع البنوك التجارية.

وأشار وزير المالية إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة تفعيل أنظمة التحصيل والسداد الإلكتروني في المؤسسات الحكومية.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير المالية عن بشريات المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في العمل المصرفي الإلكتروني، مما يتيح للمواطنين قضاء احتياجاتهم المالية بسهولة وسلاسة.