حققنا أحلامنا ..

عقد الجلاد في عطبره وفي محطة السكه الحديد وبتغني أغنية عطبره والعمال حضور .. ده كان حلم وإتحقق ..

عقد الجلاد عشقنا الأول .. أول حفله حضرتها لي عقد الجلاد كان عمري 17 سنه وكانت حفل تدشين إلبوم مسدار أبو السره لليانكي .. تقريبا سنة 1993 في قاعة الصداقه ..

في ناس جنها مقارنات وصراعات .. كتير كنا بنقول للناس إنو مشروع الكورال ما منافسه مع عقد الجلاد لأنو الفكرتين مختلفات وكنا في الكورال بنقول لي رانيا وهاني لو في حفلتين في يوم واحد للكورال والعقد الأولويه لعقد الجلاد وكذلك نادر مع فرقة رأي .

وبالنسبه للأعمال المصوره برضو نجاح أي زول نجاحنا وإنبسطنا بمشروع عشان بلدنا وأنا بسمع علشان نغنيلك خايله الغناوي عليك كتير وبحبها جدا لانو عمل عظيم من كل النواحي ..

نتمني العام 25 يكون عام وحدة عقود الجلاد وعودة عشان بلدنا.

الطيب صديق

رصد وتحرير – “النيلين”