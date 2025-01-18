اكتمال الترتيبات لافتتاح الموسم التسويقي الجديد ببورصة سوق محصولات الأبيض

أكد الأستاذ حسن باب الرحمة، المدير التنفيذي لسوق محصولات الأبيض، اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات لانطلاق الموسم التسويقي الجديد للبورصة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح باب الرحمة في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن السوق يشهد حالياً تدفقات كبيرة لمحاصيل مثل الفول السوداني (المقشور والخام) والسمسم بمختلف أنواعه، مشيراً إلى أن إدارة السوق تقدم جميع التسهيلات والإجراءات الضرورية، بما في ذلك تخفيض الرسوم، لتشجيع حركة الواردات والنشاط التجاري.

وأضاف أن موظفي إدارة سوق المحصول منتشرون في الأسواق الفرعية لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة. وتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة واردات المحاصيل خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك حب البطيخ، السنمكة، والصمغ العربي، مرجعاً ذلك إلى نجاح الموسم الزراعي الذي شهد إنتاجية مرتفعة للمحاصيل المختلفة.

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