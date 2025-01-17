موجة صعود جديدة لـ«بيتكوين» وأخواتها

تداولت عملة البيتكوين بالقرب من 100 ألف دولار يوم الخميس، بعد أن حققت أكبر مكاسبها هذا العام، مدفوعةً ببيانات التضخم الأمريكية المشجعة التي عززت الأسواق العالمية وأحيَت التوقعات بخفض المزيد من أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

صعدت البيتكوين بنسبة 2.37% لتصل إلى 99,278.07 دولار، بينما ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 3.69% إلى 3,334.07 دولار. كما زادت عملة الريبل بنسبة 9.43% لتتجاوز 3 دولارات لأول مرة منذ 2018، فيما ارتفعت عملة شيبا إينو بنسبة 3.76%.

أعاد التقرير الذي أظهر تباطؤ أسعار المستهلك الأساسية تعزيز الرهانات على تخفيض جديد للفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول يوليو، ما دعم الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات. تركّز الأنظار الآن على السياسات المتوقعة بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، بما في ذلك الإجراءات المحتملة لدعم قطاع العملات الرقمية.

ويتفحص المتداولون تأثير التعريفات الاقتصادية والسياسات الخاصة بالهجرة، مقابل وعود ترامب بجعل الولايات المتحدة وجهة عالمية للأصول الرقمية، مع دعمه لفكرة إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين.

أحد الأسئلة المهمة هو ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته البيتكوين بنسبة 50% بعد فوز ترامب في الانتخابات، عندما وصلت إلى ذروتها في نوفمبر عند 108,316 دولار، سيتبع بجني أرباح في “بيع الأخبار” حالما يتولى ترامب السلطة.

صحيفة الخليج