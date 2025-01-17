قرارات جريئة أنقذتها.. إيلون ماسك: “تسلا” كادت تفلس

تواجه إيلون ماسك دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب تأخره في الكشف عن ملكيته لشركة “إكس” (تويتر سابقًا)، مما سمح له بشراء الأسهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد ماسك، متهمة إياه بتأجيل الإعلان عن شرائه لحصة كبيرة في تويتر في عام 2022. ووفقًا للشكوى التي قدمتها الهيئة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، فإن ماسك تأخر 11 يومًا في الكشف عن شرائه 5% من الأسهم العادية في تويتر، مما يعد انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تأخير الإفصاح منح ماسك الفرصة لشراء أسهم في الشركة بأسعار منخفضة “بشكل مصطنع”. وتشير الهيئة إلى أن ماسك اشترى أسهمًا بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار بأسعار مخفضة قبل الكشف عن شرائه في 4 أبريل 2022، حينما كانت حصته قد وصلت إلى 9.2%، وهو ما أدى إلى زيادة سعر السهم بنسبة 27% بعد هذا الإعلان.

نتيجة لذلك، تم فرض غرامة قدرها 20 مليون دولار على ماسك، إضافة إلى غرامة مماثلة على شركة تسلا. ويذكر أن الغرامة جاءت عقب تغريدة من ماسك في وقت سابق، قبل أن يعلن عن “أخذ استراحة” من تويتر لبضعة أيام.

ووافقت شركة تسلا وإيلون ماسك على دفع 20 مليون دولار لكل منهما إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ووافق إيلون ماسك على التنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ولكن مع البقاء في منصب الرئيس التنفيذي، بموجب التسوية.

وكان على ماسك أن يدفع لإنقاذ تيسلا من الإفلاس ، وقال إيلون ماسك إنه اضطر إلى دفع غرامة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لإنقاذ تسلا من الإفلاس.

صحيفة البيان