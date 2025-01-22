وزير الطاقة والنفط يؤكد متانة العلاقات السودانية الروسية في مجال النفط

أكد وزير النفط والطاقة، محي الدين نعيم، عمق العلاقات السودانية الروسية، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الاثنين بقاعة وزارة النفط في بورتسودان، بحضور سفير روسيا الاتحادية لدى السودان، السيد أندري تشيرنوفول. انعقد الاجتماع تحت عنوان “التنقيب عن النفط في المنبع: الفرص التجارية وإطار تطوير المشاريع”.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الرد على زيارته إلى موسكو في نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن اتفاقات مع شركات نفط روسية كبرى لتكون شريكًا استراتيجيًا في مجالات استكشاف واستخراج ونقل النفط في السودان. وأعرب عن أمله في أن يثمر الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم تسهم في تعزيز وتوثيق نتائج عملية للشراكة المشتركة.

من جهته، أشاد رئيس الوفد الروسي، شمدانوف فيكتور نيكاليفيتش، بالشراكة الممتدة والعلاقات الوطيدة بين البلدين، خاصة في قطاع النفط. وأوضح أن الوفد الروسي اطلع على المشاريع المطروحة، وأنهم مستعدون للزيارات الميدانية واستكمال الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن الوفد يضم عددًا من كبريات الشركات الروسية العاملة في مجالات النفط والغاز، بما يشمل الاستكشاف والاستخراج والنقل عبر الأنابيب وصيانتها، مؤكدًا أن هذه الشركات تتمتع بخبرة واسعة وعلاقات راسخة مع شركات عالمية مرموقة.

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