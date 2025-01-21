«بيتكوين» تقفز لمستوى قياسي جديد.. متجاوزة 109 آلاف دولار

شهدت عملة “بيتكوين” قفزة كبيرة يوم أمس، حيث وصلت إلى مستوى 109 آلاف دولار، قبل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وجاء هذا الارتفاع بعدما سجلت العملة زيادة بنسبة 80% منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر 2024، محققة أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر الماضي.

حاليًا، يتم تداول “بيتكوين” عند سعر 108.16 آلاف دولار، مع قيمة سوقية تقدر بنحو 2.14 تريليون دولار، بعد أن بلغت في وقت سابق مستوى قياسيًا عند 109.114 آلاف دولار. ويظل مستثمرو العملات المشفرة متفائلين بشأن الأوامر التنفيذية المتوقعة من ترامب، والتي يُعتقد أنها تهدف إلى تقليل العقبات التنظيمية وتعزيز اعتماد الأصول الرقمية.

في سياق متصل، ارتفعت قيمة العملة الرقمية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والتي تحمل اسمه. وتُقدر قيمة العملات التي يمتلكها ترامب ومساعدوه بأكثر من 38 مليار دولار.

وقدم ترامب هذه العملة الرقمية عبر منشورات على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال” ومنصة “إكس”، واصفًا إياها بأنها “عملة ميم”. وأوضح أنها عملة مشفرة تعتمد على الحماس الشعبي حول شخصية، أو حركة، أو ظاهرة تحظى برواج عبر الإنترنت. وأشار إلى أن “عملة الميم” ليست لها فوائد اقتصادية أو معاملاتية واضحة، وعادةً ما تُعتبر أصلًا مضاربيًا بحتًا.

وذكر الموقع الرسمي للعملة، أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وقالت الشركة إنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الـ 3 المقبلة، ومساء الأحد الماضي، بلغت قيمة عملة الميم نحو 48 دولارا، مما رفع القيمة السوقية لهذه العملة بنحو 9.6 مليارات دولار.

الأنباء الكويتية