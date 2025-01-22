ابراهيم جابر وجبريل إبراهيم: الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني

ترأس عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الاجتماع السابع عشر للجنة العليا لتغيير واستبدال العملة، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم.

تناول الاجتماع مسألة الربط بين التطبيقات المصرفية وسير عمل اللجنة الإشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني. وفي تصريح صحفي، أوضح وزير المالية أن الاجتماع استعرض التقارير المقدمة حول أنشطة اللجنة الإشرافية، مشددًا على أهمية تحقيق التحصيل والسداد الإلكتروني في جميع الوحدات الحكومية. وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك لتسهيل سداد الرسوم الحكومية.

وأكد الوزير أن اللجنة تعمل على إعداد تشريعات ولوائح خاصة بالتحصيل الإلكتروني لضبط عمليات السداد وفرض عقوبات على المعاملات التي تتم خارج إطار الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى مناقشة الاجتماع إمكانية استكمال عملية استبدال العملة القديمة في ولايتي شمال وجنوب كردفان والمناطق الأخرى التي لم تُستكمل فيها هذه العملية.

ووجه الاجتماع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بتوفير الدعم اللازم لكافة الوزارات، بما يتيح الاستغناء عن الأجهزة المتنقلة، مع تدريب وتأهيل المحاسبين على الأجهزة الإلكترونية لتعزيز التحول نحو النظام الإلكتروني.