اقتصاد وأعمال
صورة بـ 900 مليار دولار خلال حفل تنصيب ترامب
جمعت صورة واحدة خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مليارديرات العالم الذين يحتلون أوائل ترتيب الأغنى في العالم بصافى ثروة يقترب من 900 مليار دولار .
وخلال حفل تنصيب دونالد ترامب، التقطت خلاله الكثير من الصور ولكن لعل أغلاها صورة واحدة جمعت كل من مؤسس أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وتويتر/إكس إيلون ماسك، ورئيس شركة ميتا مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي، وتيم كوك من شركة أبل، بصافى ثروة يقترب من 900 مليار دولار.
صحيفة الامارات اليوم