اقتصاد وأعمال

صورة بـ 900 مليار دولار خلال حفل تنصيب ترامب

2025/01/23
ايلون ماسك

جمعت صورة واحدة خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مليارديرات العالم الذين يحتلون أوائل ترتيب الأغنى في العالم بصافى ثروة يقترب من 900 مليار دولار .

وخلال حفل تنصيب دونالد ترامب، التقطت خلاله الكثير من الصور ولكن لعل أغلاها صورة واحدة جمعت كل من مؤسس أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وتويتر/إكس إيلون ماسك، ورئيس شركة ميتا مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي، وتيم كوك من شركة أبل، بصافى ثروة يقترب من 900 مليار دولار.

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صحيفة الامارات اليوم

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