المجلس الدستوري في تشاد يؤكد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية

أكد المجلس الدستوري التشادي فوز حزب “الحركة الوطنية للإنقاذ” الحاكم مع إعلانه النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر الماضي، وهي الأولى التي تنظم في البلاد منذ العام 2011م.وفاز الحزب بأغلبية ساحقة بلغت 124 مقعدًا من أصل 188، وفق ما أكد رئيس المجلس الدستوري جان برنار باداري أثناء إعلانه قائمة النواب المنتخبين خلال جلسة رسمية، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلث النواب (64 مقعدًا أو 34 %) نساء، مرحبًا بالتقدم “الواضح” نحو التكافؤ.

جريدة المدينة