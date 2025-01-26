شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تدعو المعازيم وتقيم “زفة” احتفالاً بعيد ميلادها على طريقة العرسان والجمهور: (البورة حارة وعاوزة تعيش احساس العروس)

أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء, الجميع بإقامتها حفل بمناسبة عيد ميلادها.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن الحسناء قامت بتقديم الدعوة لعدد كبير من أصدقائها والمقربين منها لمشاركتها فرحتها بعيد ميلادها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد واصلت الحسناء إثارة الجدل بإعدادها “زفة”, خاصة دخلت بها مكان الحفل.

حيث قامت الفتاة بتقليد العروس, لحظة دخولها ليلة فرحها وسط تعليقات ساخرة من الجمهور على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (البورة حارة) وتعليق من معلق آخر قال فيه: (عاوزة تعيش احساس العروس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين