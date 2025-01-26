مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تدعو المعازيم وتقيم “زفة” احتفالاً بعيد ميلادها على طريقة العرسان والجمهور: (البورة حارة وعاوزة تعيش احساس العروس)

2025/01/26
473137682 2348600735520652 4862335519513751107 n

أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء, الجميع بإقامتها حفل بمناسبة عيد ميلادها.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن الحسناء قامت بتقديم الدعوة لعدد كبير من أصدقائها والمقربين منها لمشاركتها فرحتها بعيد ميلادها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد واصلت الحسناء إثارة الجدل بإعدادها “زفة”, خاصة دخلت بها مكان الحفل.

حيث قامت الفتاة بتقليد العروس, لحظة دخولها ليلة فرحها وسط تعليقات ساخرة من الجمهور على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (البورة حارة) وتعليق من معلق آخر قال فيه: (عاوزة تعيش احساس العروس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/01/26