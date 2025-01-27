بورصة النهود .. ما هي أسعار السمسم والصمغ العربي؟

شهدت بورصة محصولات النهود ليوم الأحد تغييرات في أسعار المحاصيل بين الدفع النقدي والإلكتروني.

وصرح مدير المزاد بالبورصة الرضي علي بركة، أن سعر قنطار الفول السوداني بلغ 25,500 جنيها نقدًا، بينما سجل 26,000 جنيها عبر الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن طن الفول المقشور بلغ سعره 800,000 جنيها عند الدفع النقدي، فيما بلغ 850,000 جنيها عند الدفع الإلكتروني.

أما أسعار الصمغ العربي، فقد بلغ سعره 235,000 جنيها نقدًا، و250,000 جنيها عبر الدفع الإلكتروني.