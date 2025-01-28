وزير الطاقة والنفط يبحث مع السفير الهندي إعادة التعاون مع الهند في مجال البترول

بحث وزير الطاقة والنفط د. محي الدين نعيم محمد سعيد بمكتبه الاثنين، مع سفير دولة الهند لدى السودان إعادة التعاون بين السودان والهند في مجال البترول .

جاء ذلك لدى تسلمه الدعوة المقدمة من الهند للمشاركة في إسبوع الطاقة الهندي المقام بنيودلهي في فبراير القادم مؤكداً مشاركة الوزارة بوفد رفيع المستوى من الفنيين والماليين.

مشيراً الي ان هذه الزيارة تعتبر فرصة سانحة لمقابلة مسؤولي شركة مؤسسة النفط والغاز الطبيعي (Oil and Natural Gas Corporation) ONGC وذلك لبحث فرص التعاون بين البلدين في قطاع النفط.