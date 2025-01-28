“نيوم” تحصل على تسهيلات تمويلية بقيمة ثلاثة مليارات دولار

أعلنت نيوم عن إتمامها بنجاح صفقة تمويل نوعية، عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، حيث حصلت على نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي بتسهيلات تمويلية مرنة طويلة الأجل وبعملات متعددة, بهدف دعم عمليات التطوير في مشاريعها ووجهاتها المتنوعة.

وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنيوم للحصول على تمويل عبر وكالة ائتمان للصادرات، كما أنها تشكل أكبر تمويل غير مشروط تقدمه الوكالة الإيطالية، ويدعم هذه الصفقة تحالف يضم تسع مؤسسات مالية عالمية بارزة، وهي: بنك إتش إس بي سي، وبانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا، وبنك الصين، وشركة كريدي أجريكول سي آي بي العربية المالية، والبنك الزراعي الصيني، وسيتي، وبنك التعمير الصيني، وبنك جيه بي مورغان، وبنك أوف أميركا.

وستمكّن هذه الاتفاقية نيوم من الاستفادة من خدمات الموردين الإيطاليين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تطوير مشاريعها في مختلف قطاعاتها الأساسية، التي تشمل أعمال البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والبناء، والنقل (السكك الحديدية، والطرق، والملاحة البحرية).

ويأتي ذلك في وقت بلغت قيمة العقود التي تنفذها الشركات والمقاولون الإيطاليون في نيوم حتى اليوم 6.3 مليارات دولار، ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تسهم في تعزيز وتطوير هذه العلاقات التجارية الدولية المهمة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف لنيوم، المهندس أيمن المديفر:” تلتزم نيوم بالعمل مع شركاء عالميين يشاركونها طموحاتها في تسريع التقدم البشري عبر مشاريع ومبادرات نوعية, وفي حين أن هذا التمويل سيدعم تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريعنا، فإنه أيضًا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات، حيث يؤدي الاستثمار الأجنبي دورًا مهمًا في تنويع الاقتصاد، كما يجسد هذا التمويل الثقة التي توليها كبرى المؤسسات المالية على مستوى العالم في نيوم ومشاريعها المتعددة”.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، أليساندرا ريتشي:” إن التعاون مع نيوم لدعم هذا المشروع العالمي الرائد، يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد الإيطالية، حيث إن تعزيز الفرص للمنتجات الإيطالية هو أولوية لتحقيق النمو طويل الأجل للصادرات الإيطالية، بما يتناسب مع إمكاناتها.

وستعزز التسهيلات التمويلية، التي ستقدمها وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، من عمليات التمويل الحالية لنيوم، وتسهم في تنوع مصادرها، مما يدعم احتياجات التمويل طويلة الأجل للمشاريع والوجهات الرئيسة التي تعمل على تطويرها.

جريدة الرياض