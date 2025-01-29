محمد عبده: لن أعتزل إطلاقاً

أكد الفنان محمد عبده، أنه لا يفكر في الاعتزال إطلاقا، مشددا على أنه لا يزال متحمسا ومشتاقا لجمهوره كما هو الحال بالنسبة لهم، وذلك في مقطع فيديو نشره رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة “إكس”.

وقال عبده الملقب بفنان العرب في تصريحات له نشرت اليوم الاثنين: “لا يمكنني التفكير في الاعتزال، فأنا مشتاق إليكم تمامًا كما أنتم مشتاقون لي، أنا هنا لأشارككم فرحتنا بالعودة إن شاء الله بصحة جيدة، وأتطلع إلى أن أكون معكم في ليلة سعيدة بعد فترة من الغياب والتوقف الذي مررنا به جميعًا”.

كما أشار إلى الحفل المنتظر، قائلًا: “كما اتفقنا مع أبو ناصر ( رئيس هيئة الترفية المستشار تركي آل الشيخ )، سنحيي معًا حفلاً مميزًا في 31 يناير/كانون الثاني، ولقد قمنا أيضًا بفتح ليلة جديدة في أول فبراير/شباط لتلبية رغبة الذين لم يتمكنوا من حجز تذاكرهم لحفل 31 يناير/كانون الثاني.”

وبذلك، يعلن محمد عبده عن عودته إلى الساحة الفنية بعد فترة توقف، معبرًا عن شوقه للقاء جمهوره والاحتفال معهم في هذه المناسبات الفنية الخاصة، التي تحمل في طياتها الكثير من الحنين والمحبة المتبادلة بينه وبين جمهوره الكبير.

كان الفنان السعودي الشهير محمد عبده أطل على محبيه مطمئنا في 24 مايو/أيار 2024 بعد أسابيع على إعلانه إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج.

وكان “أبو نورا” أعلن إصابته بسرطان البروستاتا، وخضوعه للعلاج الكيماوي أوائل شهر مايو/أيار 2024 خلال مقابلة مع برنامج تفاعلكم على العربية. وأشار حينها إلى أنه يخضع للعلاج في باريس.

كما أوضح لاحقا نوع الإصابة، قائلا :”كان عندي سرطان في البروستاتا، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف كثير من العمليات الأخرى، باخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد يومين هاخذ الكورس الثاني”.

فيما أثار إعلانه هذا ضجة واسعة بين محبيه في السعودية وخارجها، لاسيما أنه جاء مفاجئاً.

جريدة الرياض