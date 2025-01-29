ورقة الاستثمار والصناعة نهر النيل تناقش الموارد الطبيعية والاقتصادية وميزات الاستثمار بولاية نهر النيل

ناقشت ورقة الاستثمار والصناعة نهر النيل الفرص المتاحة و الموارد الطبيعية والاقتصادية وميزات الاستثمار بولاية نهر النيل التي قدمها دكتور علي حمزة وزارة الاستثمار ولاية نهر النيل خلال الجلسة الثانية لملتقى النيل الاستثماري الصناعي المنعقد بولاية نهر النيل خلال الفترة من ٢٨_٢٩ يناير ٠٢٠٢٥

استعرضت الورقة اهم مزايا الاستثمار التي تتمثل في تحقيق ايرادات إضافية للدولة إضافة الى انها مصدر للحصول على النقد الأجنبي وان للاستثمار دور مهم في زيادة التكوين الرأسمالي ودعم ميزان المدفوعات وتنوع هيكل الإنتاج والصادرات فالاستثمار بالمفاهيم الاقتصادية الحديثة يمثل الطاقة المحركة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مختلف مستوياتها.