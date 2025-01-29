صندوق الاستثمارات السعودي يطرح سندات بـ4 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامَّة أمس، إتمام تسعير طرحه سندات دوليَّة بقيمة أربعة مليارات دولار، وسيتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامَّة.وقال الصندوق في بيان له، إنَّ طرح السندات الدوليَّة يأتي ضمن برنامج الصندوق للسندات الدوليَّة متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالًا بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، إذ زاد حجم الطلب عن 16 مليار دولار تقريبًا، وتم توزيع الطرح على شريحتين الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار لسندات مدَّتها خمس سنوات، والثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لسندات مدتها تسع سنوات ونصف.

ويعكس الطلب المرتفع فاعلية إستراتيجيَّات الصندوق التمويليَّة، ويؤكِّد على دوره كمحرِّكٍ رئيسٍ للتحوُّل الاقتصاديِّ في المملكة، كما يدعم متانة الصندوق الماليَّة، وانتهاجه لأفضل الممارسات المتعلِّقة بأدوات الدَّين.وقال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامَّة في الإدارة العامَّة للتمويل الاستثماري العالمي: إنَّ استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيِّين الدوليِّين دلالة على تنوُّع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامَّة، وفعاليَّة إستراتيجيته التمويليَّة متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانيَّة والماليَّة.

وتدعم هذه العوامل وصول الصندوق المستدام لأسواق رأس المال العالميَّة، وقيادة التحوُّل الاقتصادي في المملكة.

جريدة المدينة