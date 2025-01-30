الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 4 شباط المقبل.

واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

وكالة عمون الإخبارية