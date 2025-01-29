مثل معلم وطلابه.. مالكة “تشات جي بي تي”: هذا ما صنعه “ديب سيك” الصيني

اتهمت شركة “أوبن إيه آي” المالكة لتطبيق “تشات جي بي تي”، الأربعاء، شركات صينية وغيرها بمحاولة نسخ نموذجها للذكاء الاصطناعي، داعية إلى تعزيز التعاون مع السلطات الأميركية واتخاذ تدابير أمنية.

وأتى إعلان “أوبن إيه آي” بعدما أطلقت شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي يشبه “تشات جي بي تي” و”جيميناي” (من شركة غوغل) وغيرهما، ولكن بجزء بسيط من التكلفة التي تكبدتها الشركات العملاقة الأميركية.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت في بداية الأسبوع.

وفي مواجهة أداء نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة “ديب سيك” رأى خبراء في الولايات المتحدة أنها أعادت ببساطة صياغة النماذج التي تم تطويرها في الولايات المتحدة، مثل النموذج العامل بنظام “تشات جي بي تي”.

وتقول “أوبن إيه آي” إن المنافسين استخدموا عملية تسمى تقطير المعرفة، التي تشمل نقل المعرفة من نموذج كبير مُدرّب إلى نموذج أصغر، بالطريقة نفسها التي ينقل بها المعلم المعرفة إلى طلابه.

وفي تصريحات سابقة لموقع الحرة اعتبر أستاذ أمن الشبكات في جامعة سان هوزيه في كاليفورنيا، أحمد بانافع، أن “ديب سيك” نسخة مصغرة من “تشات جي بي تي”.

وأوضح: “عندما تشتري ريموت كنترول يكون فيه 40 زرا، فهذا تشات جي بي تي، لكن معظم الناس يستخدمون أربعة أو خمسة أزرار فقط، وهو ما فعله التطبيق الصيني”.

وقال أيضا: “ركز (ديب سيك) فقط على احتياجات السوق، بحيث تكون خدمته معقولة بشكل مجاني”.

وقال متحدث باسم شركة “أوبن إيه آي” لوكالة فرانس برس “نعلم أن الشركات الصينية وغيرها، تبحث باستمرار عن نسخ نماذج من شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية الرائدة”، مسلطا الضوء على مسائل يطرحها هذا السلوك على الملكية الفكرية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف “نعتقد أنه مع تقدمنا، من المهم أن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الأميركية لإيجاد أفضل طريقة لحماية تصميماتنا الأكثر كفاءة من جهود الخصوم والمنافسين لاستخدام التكنولوجيا الأميركية”.

وقال ديفيد ساكس، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، لقناة فوكس نيوز إن “هناك أدلة واضحة جدا على أن ديب سيك استخلصت المعرفة من نماذج أوبن إيه آي”.

وشددت شركة “أوبن إيه آي” على أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع شروط استخدام نماذجها، مضيفة أنها تعمل على إيجاد طرق للكشف عن محاولات مستقبلية في هذا الصدد ومنعها.

“تشات جي بي تي” رد بعبارة واحدة حين وجه له موقع سؤالا في الساعة 11:20 دقيقة من مساء الاثنين بتوقيت واشنطن، عن تطبيق “ديب سيك”، فقال: “بصراحة، لا أشعر أنه منافس لي”.

الحرة