جابر يزور مصانع لتعبئة المواد الغذائية، والكرتون ومصنع الجلود في نهر النيل

أكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في حماية الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ المعايير والجودة المطلوبة للسلع والخدمات.

وناشد سيادته لدي زيارته التفقدية للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس كافة مرافق الدولة بالإلتزام بأُسس ومعايير المواصفات والمقاييس مشيدا بجهد الهيئة في تشغيل أجهزة فحص الذهب بعطبرة التي ساهمت في تطوير صادر الذهب.

وتفقّد عضو مجلس السيادة خلال زيارته لولاية نهر النيل.

الشركة السودانية للموارد المعدنية وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة للجمارك مثمنا الدور الكبير الذي ظلت تقدمه الإدارة في حماية البلاد من عمليات التهريب بأشكالها المختلفة والتي تطال الاقتصاد الوطني.

وأشاد جابر بالطفرة الصناعية الكبري التى حققتها ولاية نهر النيل واستجابتها السريعة لتوجيه مجلس السيادة بإنشاء مدن صناعية في ولايات السودان المختلفة وفق التخطيط الجيد وإقامة مشروعات صناعية معربا عن أمله في أن يتواصل هذا الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة في التنمية الصناعية في السودان.