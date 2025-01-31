وزير المالية يعلن الإلتزام بسداد متأخرات مشروع مياه القضارف لضمان إكماله

أعلن د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى إلتزام الوزارة بسداد المتأخرات المطلوبة لضمان تكملة الأعمال المتبقية من مشروع مياه القضارف الذي توقف العمل فيه بسبب توقف التمويل المخصص له من البنك الإسلامي للتنمية بعد أن بلغت نسبة تنفيذه حوالي %96

وأكد الوزير خلال لقائه الفريق ركن محمد أحمد حسن والي ولاية القضارف بمشاركة د. محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة اليوم أهمية المشروع في سياق توجهات الدولة نحو أولوية الصرف على مشروعات الخدمات الأساسية والحيوية لصالح المواطن ، مجدداً إلتزام الوزارة بتحويل أنصبة الولايات بالنسبة المعتمدة لها من الإيرادات المتحصلة فعلياً بالمركزعبر وزارة الحكم الإتحادي.

من جانبه إستعرض الوالي متطلبات إكمال مشروع مياه الولاية وإحتياجات الولاية الأخرى وأهمها مراكز إيواء النازحين.