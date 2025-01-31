أول دولة تحظر تطبيق “ديب سيك” للذكاء الاصطناعي

أصبحت إيطاليا أول دولة تحظر تطبيق ” ديب سيك” الصيني الذي تسبب في انهيار المؤشرات الرئيسية في الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية، وهدد بقوة هيمنة عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مثل أوبن إيه.آي وغوغل على السوق.

وكشف تقرير أن تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني قد تمت إزالته من متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play في إيطاليا.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب طلب معلومات من هيئة حماية البيانات الإيطالية حول استخدام التطبيق للبيانات الشخصية.

وبدأ إشعار على متجر تطبيقات Apple في إبلاغ المستخدمين الإيطاليين بأن تطبيق DeepSeek “غير متاح حاليًا في الدولة أو المنطقة”.

وبالمثل، عرض متجر Google Play أيضًا رسالة تفيد بأن التنزيل “غير مدعوم” في إيطاليا، كما أشار التقرير.

وأكد باسكوالي ستانزيوني، رئيس هيئة تنظيم البيانات الإيطالية، إزالة تطبيق DeepSeek من متجري تطبيقات آبل وجوجل.

وقال: “لقد وردت أنباء سحب التطبيق قبل ساعات قليلة فقط، ولا أستطيع أن أقول ما إذا كان ذلك بسببنا أم لا. كما ذكر ستانزيوني أن هيئة مراقبة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الاتحاد الأوروبي والتي حظرت مؤقتًا ChatGPT سابقًا بسبب انتهاكات الخصوصية المشتبه بها، طلبت تفاصيل حول جمع البيانات الشخصية.

ويشمل ذلك مصادرها وأغراضها وأساسها القانوني وما إذا كانت مخزنة في الصين. وقد مُنحت DeepSeek والشركات التابعة لها 20 يومًا للرد.

كما أكد أن الهيئة التنظيمية تسعى للحصول على ضمانات بشأن الضمانات للمستخدمين القصر، والتدابير لمنع التحيز، والحماية من التدخل الانتخابي، حسبما أضاف التقرير.

واكتسبت DeepSeek، التي أطلقت مساعدًا مجانيًا للذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، شعبية كبيرة حتى أنها تجاوزت ChatGPT في التنزيلات على متجر تطبيقات Apple.

ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن خصوصية البيانات إلى هذا الحظر في إيطاليا، كما أكد التقرير.

وبصرف النظر عن هذا، طلبت لجنة حماية البيانات في أيرلندا أيضًا معلومات حول ممارسات معالجة البيانات الخاصة بـ DeepSeek.

علاوة على ذلك، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة تراقب تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحثًا عن تدخل محتمل قبل الانتخابات الوطنية في 23 فبراير.

وقال المتحدث، دون تسمية أي نماذج محددة: “بالطبع، تشعر السلطات الأمنية بالقلق بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتلاعب المحتمل والتأثير المحتمل على تشكيل الرأي العام من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة الآن في ضوء انتخابات البوندستاغ”.

وكان موقع أكسيوس الإخباري، أكد أن مكاتب الكونغرس الأمريكي تلقت تحذيرات بعدم استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك”، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إشعار إلى المكاتب أرسله كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب.

ونقل أكسيوس عن الإشعار “في هذا الوقت، يخضع ديب سيك للمراجعة من قبل كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأميركي وهو غير مصرح به حاليا للاستخدام الرسمي في مجلس النواب”.

وهدد ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلف.

صحيفة البيان