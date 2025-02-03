مصرف الادخار يشارك بمعرض على هامش ملتقى النيل الاستثماري الصناعي بعطبرة

شارك مصرف الادخار والتنمية الإجتماعية بمعرض عكس من خلاله انشطته والخدمات التي يقدمها وذلك على هامش فعاليات ملتقى النيل الاستثماري الصناعي الذي نظمته ولاية نهر النيل مؤخرا بعطبرة بالشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار وحظي جناح معرض المصرف الذي عرض خدماته عبر لافتات وبوسترات باقبال كبير من الجمهور.

وأشار الاستاذ معتز عبد الله النويري مدير مصرف الادخار والتنميةالاجتماعية فرع عطبرة (لسونا) إلى ان مشاركة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.

تمت بدعوة كريمة من ادارة صندوق تنمية المحليات وذلك للانتشار الجغرافي الذي يمثله مصرف الادخار داخل ولاية نهر النيل بمحلياتها المخلتفة وذلك بجانب ان المصرف استضاف عددا من فروع المصرف وبعض الادارات مما حتم عليه ان يكون متواجدا فى هذا الملتقى ممثلا في ادارة فرع عطبرة وادارة الاعلام بالمركز الرئيسي .

واضاف ان المصرف استفاد من تجاربه السابقة مع حكومة ولاية نهر النيل في تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وقال الاستاذ. معتز انه تم تعريف زوار الملتقى بالمصرف ونشأته وانتشاره والخدمات النوعية التي يقدمها لشرائح المجتمع المختلفة.

وأشار إلى استفادة المصرف من الانتشار في توسيع قاعدة الشمول المالي، وابراز بعض جهود المصرف في المسؤولية المجتمعية التي نال جوائزها في محافل إقليميةَ ودولية.